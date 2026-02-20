Trump rencontre le directeur général de Novartis et déclare que le fabricant de médicaments construit 11 usines aux États-Unis

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré Vas Narasimhan, le directeur général du fabricant suisse de médicaments Novartis

NOVN.S , à la Maison Blanche mercredi. M. Trump, qui s'adressait jeudi aux travailleurs d'une aciérie à Rome, en Géorgie, a déclaré que M. Narasimhan lui avait dit, au cours de la réunion, que son entreprise construisait 11 usines aux États-Unis à la suite des politiques tarifaires du président.

"Nous apprécions l'occasion qui nous est donnée d'informer le gouvernement américain de nos progrès, y compris les récentes inaugurations de sites de production et de recherche en Caroline du Nord et en Californie et les projets d'expansion de notre réseau de production de thérapies par radioligands avec un nouveau site en Floride", a déclaré un porte-parole de Novartis à Reuters dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La déclaration n'ajoute aucun détail sur le nombre d'installations prévues aux États-Unis.

L'année dernière, le fabricant de médicaments suisse a déclaré qu'il prévoyait de dépenser 23 milliards de dollars pour construire et agrandir 10 installations aux États-Unis après que l'administration Trump a menacé d'imposer des droits d'importation sur les médicaments.