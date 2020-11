Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump réduit la présence militaire US en Irak et en Afghanistan Reuters • 17/11/2020 à 20:15









WASHINGTON, 17 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis vont réduire drastiquement leur présence militaire en Irak et en Afghanistan d'ici le terme du mandat de Donald Trump, a annoncé mardi le Pentagone. Le nombre de soldats américains déployés en Afghanistan va être ramené de 4.500 à 2.500 environ. En Irak, un demi-millier de soldats américains vont être rapatriés, laissant environ 2.500 militaires sur le terrain. Donald Trump, même s'il a été déclaré battu par Joe Biden lors de l'élection du 3 novembre, conserve l'intégralité de ses prérogatives présidentielles d'ici à la prestation de serment de son successeur, fixé au 20 janvier de l'année prochaine. (Phil Stewart version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

