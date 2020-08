Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump publie des décrets interdisant les transactions avec ByteDance et Tencent Reuters • 07/08/2020 à 07:11









TRUMP PUBLIE DES DÉCRETS INTERDISANT LES TRANSACTIONS AVEC BYTEDANCE ET TENCENT WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a publié jeudi des décrets interdisant toute transaction avec ByteDance, la société chinoise qui possède l'application de partage vidéo TikTok, et Tencent, propriétaire de l'application WeChat. Cette interdiction débutera dans 45 jours. Les décrets sont publiés alors que l'administration Trump a déclaré cette semaine qu'elle intensifiait ses efforts pour purger les applications chinoises "non fiables" des réseaux numériques américains et a qualifié de "menaces importantes" l'application vidéo courte chinoise TikTok et l'application de messagerie WeChat. TikTok peut être utilisée pour des campagnes de désinformation qui profitent au Parti communiste chinois et les États-Unis "doivent prendre des mesures agressives contre les propriétaires de TikTok afin de protéger notre sécurité nationale", a dit Donald Trump. WeChat quant à elle, "capture automatiquement de vastes pans d'informations de ses utilisateurs. Cette collecte de données menace de permettre au Parti communiste chinois d'accéder aux informations personnelles des américains", a déclaré Donald Trump. L'opérateur Tencent a perdu presque 10% à la Bourse de Hong Kong après l'annonce de Donald Trump. Le yuan, sensible aux relations entre la Chine et les Etats-Unis, a perdu 0.4%. (Mohammad Zargham, Echo Wang, Nandita Bose et David Shepardson; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées TENCENT HLDG Tradegate -5.37%