Trump propose de réduire les règles en matière d'économie de carburant pour favoriser les véhicules à essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La NHTSA va proposer de réduire les exigences en matière d'économie de carburant pour les véhicules 2022-2031

Le directeur général de Ford soutient l'alignement des normes sur les réalités du marché

Un groupe de défense de l'environnement critique le retour en arrière pour l'augmentation des coûts à la pompe

(Ajoute des détails sur les prix des voitures au paragraphe 16) par David Shepardson

Le président Donald Trump a proposé mercredi de réduire les normes d'économie de carburant que l'ancien président Joe Biden avait finalisées l'année dernière, dans le but de permettre aux constructeurs automobiles de vendre plus facilement des voitures à essence.

L'action de M. Trump vise à annuler l'une des mesures climatiques emblématiques de M. Biden, qui cherchait à encourager l'achat de véhicules électriques. "Les gens veulent la voiture à essence", a déclaré M. Trump.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a proposé de réduire considérablement les exigences en matière d'économie de carburant pour les années modèles 2022 à 2031, en exigeant 34,5 miles par gallon en moyenne d'ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre).

La NHTSA propose de revoir à la baisse les normes d'économie de carburant de 2022, puis de les relever de 0,25 % à 0,5 % par an jusqu'en 2031. En 2022, sous Biden, la NHTSA a augmenté l'efficacité énergétique de 8 % par an pour les années modèles 2024-2025 et de 10 % pour 2026.

Les règles de M. Biden visaient à inciter les constructeurs automobiles à construire un nombre croissant de véhicules électriques pour se conformer à la réglementation, mais n'auraient pas entraîné l'abandon immédiat des véhicules à essence.

La NHTSA estime que la règle proposée réduirait le coût initial moyen des véhicules de 930 dollars, mais augmenterait la consommation de carburant d'environ 100 milliards de gallons jusqu'en 2050, ce qui coûterait aux Américains jusqu'à 185 milliards de dollars supplémentaires en carburant et augmenterait les émissions de dioxyde de carbone d'environ 5 %.

La réduction de la règle pour les années passées permettra aux constructeurs automobiles de se conformer beaucoup plus facilement à la règle pendant une période encore en cours d'examen par la NHTSA. Les constructeurs automobiles économiseraient 35 milliards de dollars jusqu'en 2031, dont 8,7 milliards pour GM GM.N et plus de 5 milliards pour Ford F.N et Stellantis STLAM.MI , selon un document de la NHTSA.

PROPOSITION D'ARRÊT DES ÉCHANGES DE CRÉDITS

La proposition apportera également des changements radicaux au programme, notamment en proposant d'éliminer l'échange de crédits entre les constructeurs automobiles en 2028, et mettra fin à certains crédits pour les dispositifs d'économie de carburant. La NHTSA a déclaré que l'échange de crédits était une "aubaine pour les fabricants de véhicules électriques qui vendent des crédits à d'autres fabricants de véhicules non électriques".

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que M. Trump "propose de supprimer les normes d'économie de carburant, ce qui obligera les Américains à dépenser des milliards de plus à la pompe tout en empoisonnant l'air dans nos communautés".

Les transports représentent le plus grand pourcentage des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

La NHTSA a déclaré que l'augmentation des émissions des véhicules par rapport à sa proposition en 2035 équivaudrait aux émissions annuelles de 7,7 millions de véhicules par rapport à la proposition de M. Biden.

Au début de l'année, M. Trump a signé une loi mettant fin aux pénalités imposées aux constructeurs automobiles en matière d'économie de carburant, et la NHTSA a déclaré qu'ils n'avaient plus d'amendes à payer depuis l'année modèle 2022 .

L'arrêt des échanges de crédits pourrait nuire à des constructeurs automobiles comme les fabricants de véhicules électriques Tesla TSLA.O et Rivian RIVN.O , qui ont vendu des crédits à leurs rivaux fabriquant des modèles à essence.

M. Trump a été rejoint à la Maison Blanche par les directeurs généraux de Stellantis STLAM.MI et de Ford pour vanter les mérites de la proposition.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré que l'entreprise investirait davantage dans les véhicules abordables. "Aujourd'hui est une victoire pour le bon sens et l'accessibilité financière... Nous pensons que les gens devraient pouvoir faire un choix".

M. Trump a déclaré que le prix des véhicules était en baisse, mais les prix des véhicules neufs ont augmenté de 0,8 % d'une année sur l'autre selon les dernières données de septembre. En octobre, Kelley Blue Book a indiqué que le prix moyen d'une nouvelle voiture aux États-Unis dépassait 50 000 dollars pour la première fois, soit une hausse de 3,6 % d'une année sur l'autre.

Mary Barra, directrice générale de GM, a souligné mardi lors d'un événement qu'avant que le Congrès ne bloque les règles californiennes sur les véhicules à zéro émission en juin, le secteur automobile était confronté aux exigences de certains États selon lesquelles 35 % des nouveaux véhicules vendus en 2026 devaient être des véhicules électriques.

"Nous allions devoir commencer à fermer des usines parce que nous n'allions pas pouvoir construire et vendre ces véhicules", a déclaré Mme Barra.

LA RÈGLE AURAIT PERMIS DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS

L'année dernière, l'agence a déclaré que le règlement relatif aux voitures particulières et aux camions réduirait la consommation d'essence de 64 milliards de gallons et les émissions de 659 millions de tonnes, réduisant ainsi les coûts de carburant avec des bénéfices nets estimés à 35,2 milliards de dollars pour les conducteurs.

Le règlement de 2022 devrait permettre de réduire la consommation de carburant de plus de 200 milliards de gallons jusqu'en 2050.

Kathy Harris, directrice des véhicules propres au sein de l'organisation environnementale à but non lucratif Natural Resources Defense Council, a déclaré: "L'administration Trump impose aux automobilistes des coûts plus élevés à la pompe, tout cela au profit de l'industrie pétrolière...". Les conducteurs paieront des centaines de dollars de plus à la pompe chaque année si ces règles sont mises en place".

M. Trump a pris une série de mesures pour faciliter la vente de véhicules à essence et décourager la production de VE, notamment en annulant les crédits d'impôt pour les VE et en empêchant la Californie d'interdire la vente de véhicules à essence traditionnels après 2035.