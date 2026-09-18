Trump prolonge d'un an les restrictions applicables au programme de visas non-immigrants H-1B

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Le président américain Donald Trump a prolongé d'un an les restrictions imposées en septembre 2025 au programme de visas H-1B pour les non-immigrants, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué publié vendredi.