Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump prévoit de proposer l'un de ses conseillers pour diriger l'OCDE Reuters • 25/07/2020 à 00:25









WASHINGTON, 25 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont prévu de proposer le secrétaire général adjoint de la Maison blanche, Christopher Liddell, comme candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), a déclaré vendredi un haut représentant de l'administration américaine. L'ancien homme d'affaires né en Nouvelle-Zélande, qui a occupé de hautes fonctions chez Microsoft et General Motors, est actuellement en charge de la coordination politique à la Maison blanche. Les pays membres de l'OCDE doivent proposer des candidats avant la fin octobre, en vue d'une prise de fonction en juin prochain. (Steve Holland; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.