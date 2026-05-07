Trump prépare une délégation de grands groupes américains pour son déplacement en Chine
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 20:31
Cette initiative intervient alors que les spéculations se multiplient autour de possibles accords économiques entre Washington et Pékin à l'occasion de la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Ni la Maison Blanche ni plusieurs entreprises concernées, dont Nvidia, Apple, Visa et Citigroup, n'ont commenté ces informations. Boeing et Blackstone ont également refusé de s'exprimer publiquement sur le sujet.
Le secteur aéronautique pourrait occuper une place centrale dans les discussions. Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, avait indiqué en avril compter sur le soutien de l'administration américaine pour débloquer une importante commande chinoise attendue depuis plusieurs années. Selon des sources du secteur, les discussions portent sur un accord potentiel incluant jusqu'à 500 appareils 737 MAX ainsi que plusieurs dizaines d'avions long-courriers. Une telle commande constituerait la première opération majeure de la Chine auprès de Boeing depuis 2017 et représenterait un signal symbolique fort dans les relations économiques entre les deux pays.
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