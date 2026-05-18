Trump pourrait devoir attendre la fin de la guerre en Iran avant de voir les taux baisser, a-t-il déclaré à Fortune

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Le président américain Donald Trump a admis, dans une interview accordée au magazine Fortune et publiée lundi, qu'il pourrait devoir attendre la fin de la guerre avec l'Iran avant de procéder à de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

“On ne peut pas vraiment examiner les chiffres tant que la guerre n'est pas terminée,” a-t-il déclaré.

Trump a déclaré que l'Iran “mourait d'envie de signer” un accord de cessez-le-feu avec les États-Unis. “Mais ils concluent un accord, puis ils vous envoient un document qui n'a aucun rapport avec l'accord que vous avez conclu,” a-t-il déclaré à Fortune.