Trump portera à 50% les taxes sur l'acier et l'aluminium

(AOF) - Vendredi, lors d'une visite dans une aciérie du géant de la métallurgie US Steel en Pennsylvanie, Donald Trump a indiqué qu'il prévoyait de porter les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium à 50% Une annonce faite en vue de "davantage protéger l’industrie de l’acier aux Etats-Unis". Il a ensuite, plus tard, précisé, sur sa plateforme Truth Social, que la mesure entrerait en vigueur le 4 juin prochain et que "nos industries de l’acier et de l’aluminium vont être plus fortes que jamais".

Samedi, la Commission européenne a réagi indiquant "regretter vivement les nouvelles taxes de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium, qui sapent les efforts en cours pour parvenir à une solution négociée avec les États-Unis".