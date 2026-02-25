Trump organise une réunion sur le projet de réaménagement de l'aéroport de Washington Dulles

(Ajouts de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le président américain Donald Trump prévoit d'organiser une réunion mercredi sur son projet de refonte du principal aéroport international de la capitale américaine, a déclaré la Maison Blanche, après avoir sévèrement critiqué sa conception en décembre.

Le secrétaire aux transports Sean Duffy devrait également participer à cette réunion sur l'avenir de l'aéroport international de Washington Dulles, qui appartient au gouvernement fédéral.

L'aéroport, qui est situé à environ 25 miles (40 km) de la capitale des États-Unis et a été inauguré en 1962, devrait être doté d'un nouveau hall de 435 000 pieds carrés (40 412 mètres carrés), à 14 portes, cet automne, pour les clients de United Airlines UAL.O .

L'aéroport a connu une année record en 2025, a indiqué l'autorité aéroportuaire mardi, avec 29 millions de passagers au total, soit une hausse de 6,4 %, tandis que l'aéroport national Reagan, son rival, a vu son trafic baisser de 5,4 %.

En décembre, M. Trump a déclaré qu'il prévoyait de reconstruire Dulles "parce que ce n'est pas un bon aéroport. Ce devrait être un grand aéroport... Ils ont un grand bâtiment et un mauvais aéroport."

M. Trump a déclaré qu'il avait un nouveau projet en tête pour Dulles.

L'architecte finlandais Eero Saarinen a conçu l'aérogare de l'aéroport, une structure distinctive dotée d'un toit incliné qui s'élève vers le ciel sur les côtés opposés. Il est considéré comme un exemple majeur de l'architecture moderne du milieu du siècle.

En décembre, le ministère des transports a lancé un appel d'offres pour la rénovation complète de l'aéroport, y compris la possibilité de démolir le terminal principal historique.

L'agence a critiqué "l'odeur de kérosène dans les couloirs" et le nombre "dérisoire" de portes d'embarquement dans le terminal principal, ajoutant que Dulles "n'est plus un aéroport suffisamment adapté et grandiose pour la capitale des États-Unis."

L'aéroport est géré par la Metropolitan Washington Airports Authority dans le cadre d'un bail de 50 ans approuvé par le Congrès.

Reuters et d'autres médias ont rapporté ce mois-ci que M. Trump avait proposé de lever son blocage sur le financement d'un projet clé de 16 milliards de dollars pour le tunnel de la rivière Hudson à New York en échange du soutien du sénateur démocrate Chuck Schumer au changement de nom de l'aéroport de Dulles et de la gare Penn de New York en l'honneur de M. Trump.

La semaine dernière, les législateurs de l'État de Floride ont approuvé la loi visant à rebaptiser l'aéroport international de Palm Beach du nom de M. Trump.

Dulles porte le nom de John Foster Dulles, qui fut secrétaire d'État sous le président Dwight Eisenhower dans les années 1950.