Trump organise une réception mercredi avec des chefs d'entreprise à Davos-sources

par Divya Chowdhury et Peter Thal Larsen

Le président américain Donald Trump organise une réception à Davos, en Suisse, à laquelle participeront des chefs d'entreprises venus du monde entier à l'issue de son discours prévu mercredi au Forum économique mondial, ont déclaré des sources au fait de cet évènement.

Le directeur général d'une entreprise a prévu dans son agenda "une réception en l'honneur du président Donald J Trump", tandis qu'un autre dit avoir cru comprendre que des chefs d'entreprises du monde entier ont été invités, et pas seulement ceux des États-Unis. L'une des sources a indiqué que les invitations provenaient de la Maison blanche.

L'ordre du jour n'était pas clair.

Le Forum économique mondial s'est ouvert lundi dans la station de ski suisse et Donald Trump doit y arriver mercredi.

Plusieurs hauts représentant américains font également le déplacement, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent qui doit tenir une conférence de presse dans la journée de lundi, selon le pavillon américain à Davos.

L'ordre du jour de la conférence a dans une certaine mesure été bouleversé par les annonces politiques du président américain, notamment sa demande, ces derniers jours, que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland.

La venue attendue du locataire de la Maison blanche dans la station suisse devrait mettre en évidence le fossé entre son programme et l'approche fondée sur le consensus de l'organisation, critiquée de longue date comme un simple lieu de discussion entre riches.

Par ailleurs, les conseillers à la sécurité nationale d'un certain nombre de pays doivent se réunir en marge de l'événement lundi, après que Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens, dont la France, jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland.

(Reportage Peter Thal Larsen, Dave Graham et Divya Chowdhury, rédigé par Paritosh Bansal ; version française Kate Entringer)