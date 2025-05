Trump ordonne des droits de douane de 100 % sur les films produits à l'étranger pour sauver Hollywood, qui est en train de mourir

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump autorise les agences à lancer le processus d'imposition de droits de douane

*

Le secrétaire au commerce Lutnick publie un message sur le X: "Nous sommes sur le coup"

*

Trump déclare que l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement

*

L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'engagent à soutenir leurs industries cinématographiques

*

Les actions de Disney et Paramount chutent en début de séance

(Ajout d'un commentaire de Scott Roxborough sur la probabilité d'une diminution du nombre de films au paragraphe 20, ajout d'une étiquette pour les visuels) par Andrea Shalal et Tim Reid

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche des droits de douane de 100 % sur les films produits en dehors du pays, affirmant que l'industrie cinématographique américaine était en train de mourir "très rapidement" en raison des incitations offertes par d'autres pays pour attirer les cinéastes.

"Il s'agit d'un effort concerté de la part d'autres nations et, par conséquent, d'une menace pour la sécurité nationale. Il s'agit, en plus de tout le reste, de messages et de propagande", a déclaré M. Trump sur Truth Social.

M. Trump a déclaré qu'il autorisait les agences gouvernementales concernées, telles que le ministère du commerce, à entamer immédiatement le processus d'imposition d'un tarif douanier de 100 % sur tous les films produits à l'étranger qui sont ensuite envoyés aux États-Unis.

Il a ajouté: "NOUS VOULONS DES FILMS FAITS EN AMÉRIQUE, DE NOUVEAU!"

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré sur X: "Nous sommes sur le coup"

Ni M. Lutnick ni M. Trump n'ont fourni de détails sur la manière dont les droits de douane seraient mis en œuvre.

Il n'a pas été précisé si les droits de douane s'appliqueraient aux films diffusés sur les services de streaming ainsi qu'à ceux projetés dans les salles de cinéma, ni s'ils seraient calculés sur la base des coûts de production ou des recettes des salles de cinéma. Les dirigeants d'Hollywood s'efforçaient de régler les détails dans la nuit de dimanche à lundi. La Motion Picture Association, qui représente les principaux studios, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. En janvier, M. Trump a nommé des vétérans d'Hollywood Jon Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson pour ramener Hollywood "plus grand, meilleur et plus fort que jamais" Depuis des années, les productions cinématographiques et télévisuelles quittent Hollywood , en direction d'endroits où les incitations fiscales rendent les tournages moins coûteux.

Les gouvernements du monde entier ont augmenté les crédits et les remises en espèces pour attirer les productions et s'approprier une plus grande part des 248 milliards de dollars qui, selon Ampere ANALYSE, seront dépensés dans le monde en 2025 pour produire du contenu.

Toutes les grandes sociétés de médias, y compris Walt Disney

DIS.N , Netflix NFLX.O et Universal Pictures CMCSA.O , tournent à l'étranger, dans des pays tels que le Canada et la Grande-Bretagne.

Les actions de Disney, Warner Bros Discovery WBD.O , Paramount Global PARA.O et Amazon.com AMZN.O étaient en baisse lundi en début de journée. Lundi, les dirigeants australiens et néo-zélandais ont réagi à l'annonce des droits de douane de M. Trump en déclarant qu'ils défendraient leurs industries locales. Certains films de super-héros de Marvel ont été tournés en Australie, tandis que la Nouvelle-Zélande a servi de décor aux films du "Seigneur des anneaux".

Le syndicat britannique des médias et du divertissement Bectu a appelé le gouvernement à agir rapidement pour protéger l'industrie cinématographique "vitale" du pays.

"Ces droits de douane, qui interviennent après le COVID et le récent ralentissement, pourraient porter un coup fatal à une industrie qui se remet à peine", a déclaré Philippa Childs, présidente du Bectu.

Elle a ajouté qu'ils menaceraient également les dizaines de milliers d'emplois des indépendants qui réalisent des films au Royaume-Uni.

Selon le British Film Institute, la production cinématographique et télévisuelle haut de gamme au Royaume-Uni représentera 5,6 milliards de livres (7,45 milliards de dollars) en 2024, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2023.

Le ministère de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS) n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

bEAUCOUP PLUS À PERDRE QU'À GAGNER

En 2023, environ la moitié des dépenses des producteurs américains pour des projets cinématographiques et télévisuels avec des budgets de plus de 40 millions de dollars ont été effectuées en dehors des États-Unis, selon le cabinet d'études ProdPro.

"Je pense que la conséquence la plus probable n'est pas que davantage de productions seront réalisées en dehors des États-Unis, ou que davantage de productions seront réalisées en Amérique, mais probablement que moins de productions seront (réalisées)", a déclaré Scott Roxborough, chef du bureau Europe du Hollywood Reporter.

La production cinématographique et télévisuelle a chuté de près de 40 % au cours de la dernière décennie à Los Angeles, la ville d'origine d'Hollywood, selon FilmLA, une organisation à but non lucratif qui suit la production de la région. Les incendies de janvier ont ravivé les craintes que les producteurs ne se tournent vers d'autres villes que Los Angeles et que les caméramans, costumiers, techniciens du son et autres travailleurs de l'ombre ne quittent la ville plutôt que d'essayer de reconstruire dans leur quartier. Une enquête menée par ProdPro auprès de cadres a révélé que la Californie était le sixième lieu de tournage préféré pour les deux prochaines années, derrière Toronto, la Grande-Bretagne, Vancouver, l'Europe centrale et l'Australie. Les producteurs d'Hollywood et les syndicats ont exhorté le gouverneur Gavin Newsom à renforcer les incitations fiscales de l'État afin de mieux rivaliser avec d'autres sites.

Les droits de douane sur les films proposés par M. Trump font suite à une série de conflits commerciaux initiés par son administration, qui ont ébranlé les marchés et fait craindre une récession aux États-Unis.

William Reinsch, ancien haut fonctionnaire du ministère du commerce et membre du Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les représailles contre les droits de douane imposés par M. Trump sur les films seraient dévastatrices.

"Les représailles tueront notre industrie. Nous avons beaucoup plus à perdre qu'à gagner", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il serait difficile d'invoquer la sécurité nationale ou l'urgence nationale pour défendre les films.

(1 $ = 0,7519 livre)