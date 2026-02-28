Trump ordonne aux agences américaines de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic alors que le Pentagone qualifie la startup de risque d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le Pentagone qualifie Anthropic de risque pour la chaîne d'approvisionnement, affectant les sous-traitants de la défense

*

Trump menace de prendre d'autres mesures si Anthropic ne coopère pas

*

La directive présidentielle ordonne l'élimination progressive, pendant six mois, de la technologie Anthropic dans l'ensemble du gouvernement

(Ajout d'un commentaire d'expert juridique aux paragraphes 7-8, contexte) par Andrea Shalal, Jeffrey Dastin et Ryan Patrick Jones

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il ordonnait au gouvernement de cesser de collaborer avec Anthropic et le Pentagone a déclaré qu'il qualifierait la startup de risque pour la chaîne d'approvisionnement, portant un coup majeur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous technologiques.

M. Trump a ajouté qu'il y aurait une période de transition de six mois pour le ministère de la Défense et les autres agences qui utilisent les produits de l'entreprise. Si Anthropic n'aide pas à la transition, M. Trump a déclaré qu'il utiliserait "les pleins pouvoirs de la présidence pour les obliger à se conformer, avec des conséquences civiles et pénales majeures qui s'ensuivraient".

Les porte-parole d'Anthropic, qui a obtenu un contrat pouvant atteindre 200 millions de dollars avec le Pentagone l'année dernière, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La désignation prévue d'Anthropic en tant que risque pour la chaîne d'approvisionnement, annoncée par le secrétaire à la défense Pete Hegseth, signifie que les entrepreneurs pourraient se voir interdire de déployer l'IA d'Anthropic dans le cadre d'un travail pour le Pentagone. La base industrielle de la défense comprend des dizaines de milliers de sous-traitants, y compris de grandes entreprises publiques. Cette désignation est généralement réservée aux fournisseurs de pays adversaires. Une telle mesure avait déjà été appliquée pour éliminer le géant technologique chinois Huawei des chaînes d'approvisionnement du Pentagone: Depuis 2017, les États-Unis ont restreint l'utilisation par le ministère de la défense des équipements Huawei, interdit aux agences fédérales d'acheter sa technologie et mis un terme aux subventions et prêts fédéraux destinés aux équipements Huawei.

Anthropic pourrait contester en justice cette désignation, qui représente une menace existentielle pour ses activités avec le gouvernement et pourrait nuire à ses relations avec le secteur privé, selon Franklin Turner, un avocat spécialisé dans les contrats gouvernementaux.

"L'inscription d'Anthropic sur la liste noire est l'équivalent contractuel d'une guerre nucléaire", a-t-il déclaré.

ARMES ET SURVEILLANCE Le Pentagone avait fixé vendredi comme date limite pour résoudre une querelle croissante avec Anthropic , basée à San Francisco, sur la manière dont l'armée pourrait utiliser l'IA en temps de guerre. Anthropic, leader dans le domaine de l'IA, s'est empressé de remporter une compétition féroce pour vendre sa nouvelle technologie aux entreprises et aux gouvernements, en particulier pour la sécurité nationale, avant une introduction en bourse largement attendue . L'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas encore pris la décision de s'introduire en bourse.

Dans le même temps, la bataille sur les garde-fous technologiques avait fait craindre que le ministère de la défense ne suive la loi américaine, mais peu d'autres contraintes, lorsqu'il déploie l'IA pour des missions de sécurité nationale, sans tenir compte des conditions de sécurité ou d'éthique exigées par les développeurs de la technologie.

Anthropic avait demandé des garanties que son IA ne serait pas utilisée pour des armes entièrement autonomes ou pour la surveillance domestique de masse - des applications pour lesquelles le Pentagone a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt.

Anthropic a été le premier laboratoire d'IA à mettre ses modèles sur des réseaux classifiés via le fournisseur de nuages Amazon.com AMZN.O et le premier à construire des modèles personnalisés pour les clients de la sécurité nationale, a déclaré la startup.

Son produit Claude est utilisé par la communauté du renseignement et les services armés.

Le sénateur américain Mark Warner, démocrate et vice-président du Select Committee on Intelligence, a critiqué l'action menée par M. Trump, un républicain.

"La directive du président visant à mettre fin à l'utilisation d'une entreprise américaine leader dans le domaine de l'IA au sein du gouvernement fédéral, combinée à une rhétorique incendiaire attaquant cette entreprise, soulève de sérieuses préoccupations quant à savoir si les décisions en matière de sécurité nationale sont motivées par une analyse minutieuse ou par des considérations politiques."

Les entreprises technologiques et le Pentagone se sont affrontés à plusieurs reprises depuis au moins 2018, lorsque des employés de Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , ont protesté contre l'utilisation par le Pentagone de l'IA de l'entreprise pour analyser des séquences de drones. Un rapprochement s'en est suivi avec des entreprises telles qu'Amazon et Microsoft

MSFT.O se disputant les marchés de la défense, tandis que plusieurs dirigeants de grandes entreprises technologiques se sont engagés à coopérer l'année dernière avec l'administration Trump.

Mais les "robots tueurs" théoriques restent un sujet de préoccupation pour les défenseurs des droits de l'homme et de la technologie. Dans le même temps, l'Ukraine et Gaza sont devenus le théâtre de systèmes de plus en plus automatisés sur le champ de bataille.