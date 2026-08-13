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Trump ordonne à la Marine d'abandonner le système de lancement des porte-avions et de revenir aux catapultes à vapeur
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 23:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources au paragraphe 1, ajout de Huntington Ingalls au paragraphe 2)

Le président américain Donald Trump a ordonné à la Marine d’abandonner un système complexe de lancement d’avions de chasse depuis ses porte-avions et de revenir à l’utilisation de catapultes à vapeur, a déclaré jeudi la Maison Blanche. Trump a signé un mémorandum de sécurité nationale ordonnant ce changement, qui nécessiterait le retrait du système de catapulte électromagnétique utilisé sur les porte-avions de la classe Gerald R. Ford et devrait coûter des milliards de dollars. Huntington Ingalls HII.N est le principal maître d'œuvre chargé de la construction des porte-avions de la classe Ford.

Trump a souvent critiqué le système de lancement électromagnétique de la Marine, le jugeant plus coûteux et moins efficace que les catapultes à vapeur.

"Ils ont dépensé des milliards de dollars de plus pour des catapultes électriques, et elles ne sont pas efficaces. Elles sont loin d’être aussi performantes, et trop complexes", a déclaré Trump lors d’un sommet sur la défense en Pennsylvanie le mois dernier.

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