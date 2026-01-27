Trump note que le fabricant de tracteurs Deere investit 70 millions de dollars dans une usine en Caroline du Nord

Le fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N va investir 70 millions de dollars dans une usine en Caroline du Nord, a déclaré le président américain Donald Trump dans un discours prononcé mardi.

M. Trump n'a pas développé davantage ses commentaires, mais l'entreprise a déclaré en 2024 - lorsque l'ancien président Joe Biden était en fonction - qu'elle s'engageait à réaliser un investissement du même montant à Kernersville, en Caroline du Nord, qui permettrait de créer plus de 150 nouveaux emplois.