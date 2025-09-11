Trump nomme un pilote au conseil de sécurité des transports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte, d'une citation du chef du NTSB, de détails sur les nominations dans deux agences aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le président Donald Trump nomme un pilote et un responsable de la sécurité d'American Airlines AAL.O pour siéger au National Transportation Safety Board (NTSB), selon les dossiers du Sénat. John DeLeeuw, directeur général de la sécurité et de l'efficacité chez American Airlines et commandant de bord d'un Boeing 787, a été nommé pour occuper le siège d'Alvin Brown, nommé par l'administration Biden et démis de ses fonctions par la Maison Blanche en mai .

Le NTSB enquête sur tous les accidents de l'aviation civile et sur les accidents importants survenus sur les autoroutes, dans la marine, sur les pipelines et dans les chemins de fer . Il détermine la cause probable des accidents et formule des recommandations en matière de sécurité.

"John sera un excellent complément au conseil, s'il est confirmé. Nous sommes très heureux de cette nomination et nous travaillerons avec lui tout au long du processus", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, lors d'une interview.

La sécurité aérienne a suscité de vives inquiétudes aux États-Unis à la suite de la collision en vol, le 29 janvier, d'un hélicoptère de l'armée américaine et d'un avion de transport régional d'American Airlines, qui a fait 67 morts .

D'autres incidents ont également suscité l'inquiétude, notamment une série d'incidents évités de justesse dans tout le pays et des problèmes d' équipement et de personnel de contrôle du trafic aérien qui ont perturbé des centaines de vols à l'aéroport international de Newark Liberty , près de New York. Le 1er mai, deux avions civils ont dû interrompre leur atterrissage après avoir frôlé le Pentagone à Washington.

Une loi signée par le président Donald Trump en juillet a approuvé 12,5 milliards de dollars pour l'amélioration du contrôle du trafic aérien, dont 2 milliards pour le premier nouveau centre de trafic aérien en route depuis les années 1960.

M. Trump a également nommé Michelle Schultz, membre du Surface Transportation Board, pour un nouveau mandat et Richard Kloster, qui dirige une société privée de conseil en transport, à un siège vacant au sein de l'agence, qui examine le projet de fusion de 85 milliards de dollars entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N . Le mois dernier, la Maison Blanche a renvoyé Robert Primus, membre du Surface Transportation Board, qui avait été nommé par l'administration Biden.