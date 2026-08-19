Trump nomme Overton, conseillère à la Maison Blanche, à la tête de la FDA

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Le président américain Donald Trump a nommé mercredi Heidi Overton, conseillère politique à la Maison Blanche, à la tête de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), plusieurs mois après la démission de son prédécesseur, précisant sur Internet qu'elle mettrait en œuvre ses politiques “America First”.