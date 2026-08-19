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Trump nomme Overton, conseillère à la Maison Blanche, à la tête de la FDA
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 18:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a nommé mercredi Heidi Overton, conseillère politique à la Maison Blanche, à la tête de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), plusieurs mois après la démission de son prédécesseur, précisant sur Internet qu'elle mettrait en œuvre ses politiques “America First”.

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