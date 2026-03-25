Trump nomme Jensen Huang et Mark Zuckerberg au conseil scientifique et technologique de 13 membres

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* Un conseil de l'IA pour définir la réponse des États-Unis à la concurrence mondiale en matière d'IA

* Conseil coprésidé par David Sacks et Michael Kratsios

(Ajout de contexte et de détails tout au long du document)

Le président américain Donald Trump a nommé Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms

META.O , Larry Ellison, président exécutif d'Oracle ORCL.N et Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à un conseil qui pèsera sur la politique de l'IA et d'autres questions, a déclaré la Maison Blanche mercredi.

Le cofondateur de Google GOOGL.O Sergey Brin et la directrice générale d'AMD AMD.O Lisa Su font également partie du groupe initial de 13 membres de l'industrie nommés au President's Council of Advisors on Science and Technology (PCAST).

M. Trump a fait de l'affirmation du leadership des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle une priorité centrale de son second mandat, en présentant la technologie comme un élément déterminant de la concurrence stratégique avec la Chine.

Quelques jours après son entrée en fonction en janvier dernier, il a demandé aux agences fédérales de préparer un plan d'action sur l'IA visant à réduire les obstacles réglementaires et à accélérer l'innovation dans le secteur privé.

Le conseil, qui devrait jouer un rôle clé dans l'élaboration de la réponse de Washington à l'intensification de la concurrence mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle, pourrait compter jusqu'à 24 membres, selon la Maison-Blanche.

Ces dernières nominations sont le signe d'un rapprochement entre l'administration et les grandes entreprises technologiques. D'autres membres seront nommés au conseil dans un avenir proche, a indiqué la Maison Blanche.

Le conseil sera coprésidé par le tsar de la Maison Blanche pour l'IA et la cryptographie, David Sacks, et par le conseiller en technologie, Michael Kratsios.

Alphabet, Nvidia, AMD et Oracle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'intelligence artificielle s'est imposée comme l'un des principaux moteurs de l'investissement américain, les entreprises s'engageant à dépenser des milliers de milliards de dollars au cours des prochaines années, alors que l'administration Trump s'efforce d'accélérer la croissance du secteur.