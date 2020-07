Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump n'exclut pas des sanctions contre des responsables chinois-représentant Reuters • 16/07/2020 à 02:51









(Ajoute New York Times en fin de dépêche) WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Donald Trump n'a pas exclu de prendre des sanctions supplémentaires contre de hauts représentants chinois dans le cadre des mesures qu'il a engagées mardi pour punir la Chine de son attitude à l'égard de Hong Kong, a dit mercredi un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. Le président américain a signé mardi une loi et un décret lui permettant notamment d'imposer des sanctions contre des représentants chinois impliqués dans la mise en oeuvre de la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong. Bloomberg a rapporté que le chef de la Maison blanche avait exclu toute sanction supplémentaires contre de hauts représentants chinois afin de ne pas alimenter davantage les tensions avec la Chine. "En aucun cas il n'a retiré quoi que ce soit de la table concernant des sanctions contre des représentants (du Parti communiste chinois, PCC) pour les agissements à Hong Kong et sur d'autres questions", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine. "Toute suggestion du contraire par des sources anonymes est complètement faux", a ajouté John Ullyot. Selon une source au fait de la question, des discussions sont en cours à la Maison blanche sur de potentielles cibles de sanctions américaines à cause de Hong Kong, et aucune décision définitive n'a été prise. Le New York Times, citant des personnes au fait de la question, a rapporté dans la soirée que l'administration Trump envisageait d'interdire de voyage aux Etats-Unis des membres du PCC. (Steve Holland et Matt Spetalnick, avec Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.