Trump Mobile commence à livrer ses téléphones T1 assemblés aux États-Unis après plusieurs mois de retard

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* Trump Mobile commence à livrer à ses clients les smartphones T1 à 499 dollars, dont la livraison a été retardée

* Le directeur général Pat O'Brien précise que les téléphones sont assemblés aux États-Unis

* Les précommandes devraient être honorées d'ici quelques semaines

(Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche au paragraphe 8) par Akash Sriram

Trump Mobile a annoncé mercredi avoir commencé à livrer à ses clients ses smartphones T1 à 499 dollars, longtemps retardés, plusieurs mois après la date de sortie initialement prévue en août pour cet appareil de couleur dorée.

Cette entreprise de téléphonie mobile, lancée en juin de l'année dernière par la Trump Organization dans le cadre d'un accord de licence de marque, avait repoussé la sortie du T1 d'abord à octobre, puis à cette semaine, alors que des questions se posaient quant à la faisabilité de la fabrication d'un smartphone à bas prix aux États-Unis.

« Les téléphones précommandés commencent à être livrés aux clients cette semaine », a déclaré Pat O'Brien, directeur général de Trump Mobile, dans un communiqué adressé à Reuters. Il a expliqué que le lancement avait été retardé car l'entreprise avait dû passer par plusieurs étapes de développement et de tests afin de s'assurer que les composants du téléphone répondaient aux normes de qualité.

Le T1 Phone, de couleur dorée, est doté d'un écran de 6,78 pouces, d'un processeur Qualcomm Snapdragon QCOM.O , d'un système à triple caméra et d'une batterie de 5.000 mAh, et fonctionne sous Android.

La société n'a pas divulgué le nombre de téléphones précommandés ou expédiés, invoquant des raisons de concurrence, mais a indiqué qu'elle prévoyait d'honorer les commandes en attente dans les prochaines semaines.

Trump Mobile a fait son entrée sur le marché américain très concurrentiel de la téléphonie mobile en tant qu'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), proposant des services via l'infrastructure des opérateurs existants à un prix mensuel de 47,45 dollars, en référence au fait que Donald Trump a été le 45e et le 47e président des États-Unis.

Ce lancement a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des experts en éthique et des législateurs, car l'entreprise utilise le nom de Trump alors que le président est toujours en fonction. Les démocrates ont interrogé T-Mobile TMUS.O sur sa relation avec le service de la marque Trump et ont fait part de leurs inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts et que les actifs du président Trump étaient gérés par ses enfants dans le cadre d'une fiducie.

Les analystes du secteur ont également remis en question les affirmations de Trump Mobile concernant la fabrication nationale. La société a initialement présenté le T1 comme un téléphone « conçu et fabriqué aux États-Unis », malgré l'absence d'infrastructures significatives de fabrication de smartphones sur le territoire américain.

M. O'Brien a déclaré que les premiers appareils T1 étaient « assemblés aux États-Unis » et que l'entreprise avait pour objectif final de commercialiser un téléphone dont la plupart des composants seraient fabriqués sur le territoire américain.