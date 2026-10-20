Trump met fin à ses menaces contre le constructeur aéronautique canadien Bombardier, invoquant la protection des emplois aux États-Unis

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(Mise à jour avec les déclarations de Trump, la réaction de Bombardier et le cours de l'action dans les paragraphes 1 à 5)

par David Shepardson et Allison Lampert

Le président Donald Trump a renoncé à ses menaces à l'encontre du constructeur aéronautique canadien Bombardier BBDb.TO visant à l'exclure du marché américain et s'est engagé à prendre « bien soin » des salariés de l'entreprise au Kansas.

Les menaces proférées par Trump en septembre à l'encontre de Bombardier ont pris une dimension politique au Kansas, où l'entreprise emploie 1 500 personnes à Wichita. La menace d'exclusion a suscité des appels à la Maison Blanche de la part de législateurs du Kansas, notamment du sénateur républicain Roger Marshall, qui fait face à une campagne de réélection difficile.

« Nous allons prendre soin de Bombardier », a déclaré Trump à la chaîne 12 News au Kansas, évoquant l’implication de Marshall.

Lors d’un discours prononcé lundi, Trump a déclaré qu’il aiderait Bombardier.

« Je vais aider une certaine entreprise aéronautique à se remettre sur pied… Je vais les aider parce que je les ai toujours considérés comme une entreprise canadienne », a déclaré Trump. « Mais je viens d’apprendre qu’ils sont présents ici, et nous ne leur portons pas préjudice s’ils sont au Kansas. Nous allons donc nous occuper de ces personnes et de ces emplois. »

L'action Bombardier a progressé de 4% mardi à la suite des déclarations de Trump. La Maison Blanche a refusé de commenter et a renvoyé les questions à l'interview télévisée de Trump.

Bombardier, qui a racheté Learjet en 1990 et établi son siège américain au Kansas, emploie 3 500 personnes aux États-Unis, dont plus de 40% à Wichita.

Bombardier a récemment annoncé la création d’un centre de formation nord-américain au Kansas et a indiqué que ses effectifs dans cet État étaient en augmentation. La semaine dernière, l’entreprise a annoncé un investissement de 50 millions de dollars à Wichita, où se trouve son siège social dédié à la défense, et prévoit également d’ouvrir un site à Fort Wayne, dans l’Indiana.

Le mois dernier, l’administration Trump a interdit l’importation d’une large gamme de boissons alcoolisées, de motos et de produits laitiers canadiens, avec effet au 29 septembre, mais n’a pris aucune mesure à l’encontre de Bombardier.

Cette mesure fait suite à l’entrée en vigueur, début septembre, des droits de douane de rétorsion imposés par le Canada sur les produits américains. Ceux-ci avaient été décidés après que Washington eut imposé, en août, des droits de douane sur quelque 20 milliards de dollars de produits canadiens, à la suite de l’échec de plusieurs cycles de négociations.

Reuters a rapporté le mois dernier qu’il n’était pas immédiatement clair comment Trump pourrait empêcher la livraison des jets privés Bombardier à des clients américains, ceux-ci ayant été homologués par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis.

Les menaces proférées par Donald Trump en février de retirer la certification des avions Bombardier, suite à un différend en matière de certification impliquant son concurrent américain Gulfstream Aerospace GD.N , ne se sont jamais concrétisées, l’autorité de régulation Transport Canada ayant finalement approuvé les jets de fabrication américaine.