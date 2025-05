Trump menace l'Union européenne de droits de douane XXL

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 23 mai 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a menacé vendredi d'assommer l'Union européenne avec des droits de douane de 50% dès le 1er juin, des foudres commerciales que l'UE tente de contenir, appelant au "respect".

L'Union européenne travaille de "bonne foi" pour obtenir un accord commercial avec les Etats-Unis fondé sur le "respect" et non sur les "menaces", a rétorqué le commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic.

L'UE est "pleinement engagée et déterminée à obtenir un accord qui fonctionne pour les deux parties", a-t-il ajouté.

Un appel au calme face aux attaques du président américain plus tôt vendredi, qui a affirmé qu'il ne "cherchait pas d'accord" commercial avec son partenaire outre-Atlantique.

"Nous avons établi les termes de l'accord. C'est 50%" de droits de douane, a asséné Donald Trump dans le Bureau ovale, quelques heures après l'annonce de cette taxe XXL sur sa plateforme Truth Social.

Le républicain répète à l'envi que l'UE a été "créée pour faire du mal aux Etats-Unis".

"Il est temps de jouer à ce jeu de la manière dont je sais y jouer", a dit le milliardaire républicain, dont la politique protectionniste est basée sur des menaces tonitruantes souvent suivies de volte-face partielles, tout aussi retentissantes.

- Made in USA -

La Bourse de New York ne s'est pas affolée vendredi, contrairement aux marchés européens. Accusant le coup, Paris a clôturé à -1,65% et Francfort à -1,54%.

Donald Trump, dans un autre message sur Truth Social, a ciblé Apple (dont le titre perdait 2,76% à 195,81 dollars). Il a menacé le géant de l'électronique de lui infliger "au moins 25%" de surtaxe s'il ne fabrique pas ses iPhone aux Etats-Unis.

Des iPhone 16 présentés à Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2024 ( AFP / Nic COURY )

"L'iPhone, s'ils veulent le vendre aux Etats-Unis, je veux qu'il soit fabriqué aux Etats-Unis, ils en sont capables", a asséné le président américain.

Ces menaces concernent aussi le géant sud-coréen Samsung et les autres fabricants de smartphones.

Un projet qui "n'est pas réaliste", a jugé l'analyste de Wedbush Daniel Ives, pour qui "il faudrait cinq à dix ans pour rapatrier la production". Et dans ce cas il faudrait s'attendre à une flambée des prix.

Le patron d'Apple Tim Cook avait déclaré début mai s'attendre à ce que "la majorité des iPhone vendus aux Etats-Unis" pendant le trimestre en cours proviennent d'Inde, et non plus de Chine.

Plusieurs pays ont condamné ces nouvelles menaces, qui "n'aident en rien" selon le ministre délégué au Commerce extérieur français.

Le chef de la diplomatie allemande Johann Wadephul a jugé que ce nouvel accès de fièvre douanière "ne faisait que nuire à l'économie des deux marchés".

- "Très optimiste" -

Les Etats-Unis exportent notamment vers l'UE des logiciels et des services de communications, là où l'Europe leur vend surtout des automobiles, des machines-outils et des équipements de transport.

Des écrans d'indices boursiers, le 23 mai 2025 à la Bourse de New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Donald Trump s'en prend régulièrement à l'Europe depuis son retour à la Maison Blanche, l'estimant "pire que la Chine" dans les relations commerciales.

Les Etats-Unis évaluent leur déficit avec l'UE pour les biens à 235 milliards de dollars en 2024, mais la Commission européenne pointe que l'excédent américain en termes de services ramène le déficit commercial à 50 milliards d'euros (environ 57 milliards de dollars).

Dans plusieurs notes, des analystes ont décrit l'annonce du président américain comme une "tactique de négociation".

"Elle intervient alors que les négociations avec l'UE ont débuté mais semblent difficiles, les premiers éléments semblant montrer un mécontentement des Etats-Unis car l'Europe ne propose qu'une baisse mutuelle, et non unilatérale, des droits de douane et rien sur la taxation numérique", a ainsi pointé Capital Economics.

Les droits de douane appliqués par les Etats-Unis aux produits européens s'élèvent actuellement à 12,5% en moyenne, 2,5% correspondant au niveau avant le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier et 10% aux surtaxes annoncées début avril.