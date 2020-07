Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump menace d'imposer par décret l'"équité" aux géants du numérique Reuters • 29/07/2020 à 18:41









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Donald Trump a menacé mercredi d'imposer l'"équité" aux géants du secteur du numérique via des décrets présidentiels, alors que le Congrès s'apprête à auditionner les patrons de quatre grands groupes américains des nouvelles technologies. "Si le Congrès n'instaure pas l'équité au sein de la Big Tech, ce qu'il aurait dû faire depuis des années, je le ferai moi-même par des décrets. A Washington, cela n'a été depuis des années QUE DES PAROLES mais AUCUNE ACTION et les habitants de notre pays en ont assez!", a écrit le président américain sur Twitter. Les dirigeants de quatre géants américains du numérique - Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Facebook FB.O et Apple AAPL.O - doivent être entendus ce mercredi par une commission parlementaire chargée de la concurrence. (Lisa Lambert version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.03% AMAZON.COM NASDAQ +0.61% FACEBOOK-A NASDAQ +0.82% ALPHABET-A NASDAQ +1.32% MICROSOFT NASDAQ +0.99% TWITTER NYSE +0.90%