Trump Media va s’associer à Crypto.com pour lancer des ETF

Trump Media and Technology Group (TMTG), la société qui opère Truth Social, le réseau social de Donald Trump, a annoncé la signature d’un accord non contraignant en vue de s’associer avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies Crypto.com pour lancer une série de fonds cotés (ETF) et de produits indiciels cotés (ETP) via sa marque fintech Truth.Fi.

Ces ETF, proposés par le courtier Foris Capital US LLC de Crypto.com, devraient comprendre des actifs numériques ainsi que des titres axés sur le Made in America et couvrant divers secteurs tels que l'énergie, selon un communiqué publié le lundi 24 mars.

Crypto.com prendra en charge la technologie back-end et assurera la garde et la fourniture de cryptomonnaies telles que bitcoin et le Cronos pour les ETF.

Ces ETF, dont le lancement est prévu dans le courant de l’année, sous réserve de la conclusion d’un accord définitif et de l’obtention des autorisations réglementaires, devraient être disponibles à l'échelle internationale, y compris aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, précise Trump Media.

L'Agefi