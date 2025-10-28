Trump Media se lance dans les marchés prédictifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump Media and Technology Group

DJT.O a déclaré mardi qu'il introduirait des marchés de prédiction sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social grâce à un partenariat avec Crypto.com, alors que les marchés événementiels continuent de faire des incursions dans la finance grand public.

La collaboration, impliquant la plateforme de streaming Truth+, la marque fintech Truth.Fi et la bourse et chambre de compensation Crypto.com, commencera par un test bêta en direct sur Truth Social dans un avenir proche, suivi d'un lancement complet aux États-Unis.

Trump Media prévoit de lancer le service à l'échelle mondiale une fois que toutes les conditions requises auront été remplies.

Les marchés de prédiction permettent aux utilisateurs de tirer profit de la prévision d'un large éventail d'événements, notamment dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et des tendances économiques. La transactions de ces contrats basés sur des événements a pris de l'ampleur depuis l'élection présidentielle américaine de l'année dernière.

À mesure que l'intérêt grandit, les marchés de prédiction sont de plus en plus considérés comme des candidats sérieux à une acceptation plus large dans les cercles financiers, certains experts les vantant comme étant plus précis que les sondages traditionnels, en particulier dans des scénarios très serrés.

Leurs détracteurs affirment toutefois que ces marchés ne sont guère plus que des "casinos numériques".

"Depuis trop longtemps, les élites mondiales contrôlent étroitement ces marchés. Avec Truth Predict, nous démocratisons l'information et donnons aux Américains de tous les jours les moyens d'exploiter la sagesse de la foule, en transformant la liberté d'expression en une prévision réalisable", a déclaré Devin Nunes, président-directeur général de Trump Media.

Plus tôt dans l'année, Trump Media et Crypto.com ont conclu un accord avec une société d'acquisition de chèques en blanc pour lancer une nouvelle entreprise qui poursuivra une stratégie de type trésor pour accumuler les jetons natifs de la plateforme de crypto-monnaie CRO, renforçant ainsi les liens entre le président américain Donald Trump et l'industrie.

"Les marchés de prédiction sont sur le point de devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars", a déclaré Kris Marszalek, directeur général de Crypto.com.

Kalshi et Polymarket, deux des plus grands marchés de prédiction au monde, ont suscité un vif intérêt de la part de sociétés de capital-risque et d'autres investisseurs au cours des derniers mois, ce qui confirme la portée et l'engagement des marchés de prédiction.

Polymarket a obtenu un investissement de 1789 Capital, soutenu par Trump Jr, au début de l'année.