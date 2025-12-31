Trump Media progresse grâce à ses projets de distribution d'un nouveau jeton numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de Trump Media and Technology Group DJT.O augmentent de 5,7 % à 13,3 $ avant le marché

** La société annonce son intention de distribuer un nouveau jeton numérique à ses actionnaires en partenariat avec Crypto.com

** Trump Media prévoit que, dans un avenir proche, chaque propriétaire bénéficiaire final sera admissible à recevoir un des nouveaux jetons numériques par action entière de DJT", déclare la société

** Diverses récompenses, qui peuvent inclure des réductions ou des avantages liés aux produits de Trump Media, seront également disponibles pour les détenteurs de jetons tout au long de l'année

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 63 % depuis le début de l'année