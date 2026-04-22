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Trump Media nomme un vétéran des médias au poste de directeur général par intérim ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 10:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Trump Media & Technology Group DJT.O ont augmenté de 1,8 % à 10 $ avant la mise sur le marché

** La société nomme Kevin McGurn, vétéran des médias, au poste de directeur général par intérim

** McGurn, conseiller de la société depuis décembre 2024, succède à Devin Nunes, alors que la plateforme de médias sociaux est confrontée à des défis pour développer ses activités dans un contexte de concurrence de réseaux sociaux plus importants et de croissance inégale du nombre d'utilisateurs

** McGurn apporte une "forte compréhension des opérations et des priorités stratégiques de Trump Media", a déclaré Donald Trump Jr. dans un communiqué

** À la dernière clôture, l'action DJT a baissé de 25,8 % depuis le début de l'année

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TRUMP MEDIA RG-A
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