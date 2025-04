Trump Media lance officiellement son service de gestion d’actifs

Trump Media and Technology Group (TMTG), qui opère entre autres le réseau social du président américain Donald Trump, Truth Social, a officiellement dévoilé ses services de gestion d’actifs ce mardi 15 avril.

La société s’est entourée de Yorkville America Equities, un gestionnaire basé dans l’état du New Jersey, et d’Index Technologies Group (ITG), fournisseur de solutions d’investissements thématiques. Ce, afin de lancer quatre comptes gérés séparément (separately managed accounts ou SMA en anglais) portant la marque Truth Social.

Les quatre thématiques retenues sont « croyance et valeurs », « liberté et sécurité », « indépendance énergétique » et « Made in America ». Des fonds indiciels cotés seront également lancés plus tard dans l’année dans le cadre d’un partenariat entre TMTG et Crypto.com.

L'Agefi