Trump Media et TAE Technologies ne procéderont pas à la scission de Truth Social

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Trump Media and Technology ( DJT.O ) et TAE Technologies ont annoncé mercredi avoir renoncé à scinder Truth Social et certains autres actifs médiatiques de TMTG pour en faire une nouvelle société cotée en bourse.

TMTG, fondée par le président américain Donald Trump et connue pour sa plateforme Truth Social à orientation conservatrice, a rencontré des difficultés pour développer son activité médiatique face à la concurrence des grands réseaux sociaux et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs.

Les sociétés n'ont pas fourni de raison pour justifier leur décision de renoncer à la scission de Truth Social.

TMTG a déclaré qu'ellerestait concentrée sur la finalisation de sa fusion avec TAE et qu'elle visait à conclure l'opération au quatrième trimestre de cette année, voire plus tôt.

En décembre, TMTG a accepté de fusionner avec TAE dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, marquant ainsi un tournant vers l'énergie de fusion et la création d'une société cotée en bourse spécialisée dans le développement de centrales électriques à grande échelle destinées à répondre à la demande croissante en électricité, notamment celle des centres de données d'IA.

Basée en Californie, TAE Technologies développe une technologie de fusion nucléaire et a levé plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs, dont Alphabet GOOGL.O et le géant pétrolier Chevron CVX.N .

Plus tôt cette année, TMTG a nommé Kevin McGurn au poste de directeur général par intérim d' . M. McGurn est conseiller auprès de Trump Media depuis décembre 2024.

Les actions de TMTG ont reculé d'environ 1 % en pré-ouverture. Elles ont chuté de plus de 38 % cette année.