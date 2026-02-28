Trump Media envisage de transformer Truth Social en société anonyme et annonce une perte annuelle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les résultats financiers au paragraphe 5)

Trump Media & Technology Group

DJT.O , fondé par le président américain Donald Trump, envisage de transformer sa plateforme de médias sociaux Truth Social en une société cotée en bourse.

La société est en discussion avec TAE Technologies et Texas Ventures Acquisition III au sujet de la transaction proposée, a déclaré la société vendredi.

Selon cette proposition, les actions de la société issue de la scission seraient distribuées aux actionnaires éligibles de TMTG, après quoi la nouvelle entité fusionnerait avec une société d'acquisition à vocation spéciale.

Cela permettrait de séparer les actifs de TMTG dans le domaine des médias sociaux et des médias numériques de son entreprise d'énergie de fusion récemment annoncée, divisant ainsi la société en deux entreprises cotées en bourse avec des stratégies distinctes.

La perte nette de The Truth Social-parent s'est creusée pour atteindre 712,3 millions de dollars en 2025, contre 400,9 millions de dollars un an plus tôt, reflétant principalement les pertes non réalisées liées à l'achat de bitcoins et de Cronos par la société.

TMTG a terminé l'année 2025 avec environ 2,5 milliards de dollars d'actifs financiers, soit plus du triple des 776,8 millions de dollars qu'elle possédait l'année précédente, a déclaré la société. Le chiffre d'affaires net a légèrement augmenté, passant de 3,62 millions de dollars en 2024 à 3,68 millions de dollars.

Fondée par Donald Trump et connue pour sa plateforme Truth Social destinée à un public conservateur, TMTG a dû faire face à des difficultés pour développer ses activités médiatiques face à la concurrence de réseaux sociaux plus importants et à une croissance inégale du nombre d'utilisateurs.

Elle cherche désormais à se repositionner au-delà de sa plateforme Truth Social et à exploiter l'intérêt des investisseurs pour les technologies énergétiques émergentes.

TMTG a déclaré qu'aucun accord définitif n'a été conclu sur la scission et que les discussions se poursuivent. En décembre, TMTG a accepté de fusionner avec TAE dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à plus de 6 milliards de dollars, marquant ainsi un tournant vers l'énergie de fusion et la création d'une société cotée en bourse axée sur le développement de centrales électriques à grande échelle pour aider à répondre à la demande croissante d'électricité, y compris celle des centres de données d'IA.

TAE Technologies est une société privée californienne qui développe une technologie de fusion nucléaire avancée. Elle a levé plus d'un milliard de dollars auprès d'investisseurs, dont Alphabet's GOOGL.O Google et Chevron CVX.N .

La startup se concentre sur une forme de fusion conçue pour produire de l'électricité sans libérer de grandes quantités de radiations neutroniques, réduisant ainsi les déchets radioactifs.