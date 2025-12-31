Trump Media dévoile son projet de distribution d'une nouvelle crypto-monnaie à ses actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et un contexte sur les entreprises de crypto-monnaie de la famille Trump tout au long; met à jour les actions au paragraphe 2) par Manya Saini

Trump Media and Technology Group

DJT.O a déclaré mercredi qu'il distribuerait un nouveau jeton numérique à ses actionnaires, approfondissant sa poussée dans les actifs numériques alors que le soutien politique aux cryptocurrencies se développe à Washington.

Les actions de la société liée au président américain Donald Trump, qui exploite sa plateforme de médias sociaux Truth Social, étaient en hausse de 5 % dans les premiers échanges.

Les crypto-monnaies sont devenues une caractéristique récurrente de l'empire commercial de la famille, les critiques soulignant les conflits d'intérêts potentiels compte tenu de la promesse de Trump de faire des États-Unis la "capitale crypto de la planète."

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le climat pour les entreprises de crypto-monnaies est devenu plus favorable, avec une législation adoptée au cours de l'été pour couvrir certaines parties du secteur. Plusieurs affaires d'application de la loi ont été abandonnées.

Donald Trump a courtisé le secteur lors de sa campagne électorale en promettant d'être un "président de la cryptographie", tandis que les entreprises de cryptographie de sa famille, dont World Liberty Financial, ont contribué à faire entrer le secteur dans le courant dominant.

Quelques jours avant son investiture, Donald Trump a lancé une mème pièce de monnaie appelée $TRUMP, qui a atteint une valeur de marché de plus de 14,5 milliards de dollars avant de s'effondrer.

La Maison-Blanche a rejeté les allégations de conflits d'intérêts, affirmant que les intérêts de Donald Trump dans l'immobilier, le golf, les médias et d'autres affaires, qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars, sont détenus dans un trust géré par ses enfants.

Les actionnaires de DJT recevront un nouveau jeton numérique pour chaque action qu'ils détiennent, a déclaré la société, qui devrait donner plus de détails sur le lancement en 2026.

Le nouveau jeton devrait fonctionner sur la blockchain Cronos.

Le lancement intervient dans un contexte de baisse des prix des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= ayant perdu 6 % cette année et se dirigeant vers sa première perte annuelle depuis 2022.

Ce recul reflète un mouvement plus large de désintérêt pour le risque, les investisseurs réduisant leur exposition à des actifs plus volatils.