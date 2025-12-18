Trump Media bondit suite à un accord de fusion de 6 milliards de dollars avec la société d'énergie de fusion TAE

18 décembre - ** Les actions de Trump Media & Technology Group DJT.O augmentent de 35,8 % à 14,22 $ avant le marché

** DJT va fusionner avec le développeur d'énergie de fusion privé TAE Technologies dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluant l'entreprise combinée à plus de 6 milliards de dollars, selon les entreprises

** Après la clôture de l'opération, les actionnaires de chaque société détiendront environ 50 % de la société combinée

** Devin Nunes, directeur général de Trump Media, et Michl Binderbauer, directeur général de TAE, seront les co-PDG de la nouvelle société

** À la dernière clôture, le DJT avait chuté d'environ 69 % cette année