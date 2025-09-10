Trump Media and Technology demande l'approbation de la SEC pour cinq nouveaux ETF

Trump Media and Technology Group

DJT.O a annoncé le dépôt de cinq nouveaux fonds négociés en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis mercredi.

Ces dépôts, effectués au nom de Trump Media par Yorkville America Equities, s'ajoutent aux réquisitions plus tôt dans l'année pour les ETF qui suivent les actifs numériques tels que le bitcoin et l'ethereum.

Les ETF auront pour thème l'Amérique d'abord, a déclaré la société, ajoutant que tous les ETF sous la marque seront collectivement connus sous le nom de "Truth Social Funds".

Les cinq ETF thématiques comprennent le Truth Social American Icons ETF, l'American Security & Defense ETF, l'American Next Frontiers ETF, l'American Energy Security ETF et l'American Red State REITs ETF.

Les ETF devraient être lancés dans le courant de l'année et les actions seront cotées sur NYSE Arca. L'annonce n'a pas révélé les frais proposés.

Yorkville America Equities sera le sponsor et le conseiller en investissement enregistré des ETF.