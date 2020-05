Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump mécontent de la Chine sur Hong Kong - Maison blanche Reuters • 26/05/2020 à 20:40









WASHINGTON, 26 mai (Reuters) - Donald Trump est mécontent de la Chine en raison de la volonté de Pékin d'imposer à Hong Kong une loi de sécurité nationale après le mouvement de contestation de l'an dernier, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison blanche, Kayleigh McEnany. Le président américain voit difficilement "comment Hong Kong peut rester un centre financier si la Chine prend le contrôle", a-t-elle dit à la presse. (Jeff Mason, Tim Ahmann et Lisa Lambert version française Bertrand Boucey)

