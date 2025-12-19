Trump invitera les assureurs santé à se réunir dans les semaines à venir

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demanderait aux compagnies d'assurance maladie de le rencontrer dans les semaines à venir afin de les inciter à réduire leurs prix.

Donald Trump a fait ces remarques à la fin d'un événement à la Maison Blanche au cours duquel il a annoncé un accord avec neuf fabricants de médicaments pour réduire les prix des produits pharmaceutiques. Les plus grandes compagnies d'assurance maladie des États-Unis comprennent UnitedHealth Group Inc UNH.N , CVS Health's Aetna CVS.N et Cigna CI.N .