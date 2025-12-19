 Aller au contenu principal
Trump invitera les assureurs santé à se réunir dans les semaines à venir
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il demanderait aux compagnies d'assurance maladie de le rencontrer dans les semaines à venir afin de les inciter à réduire leurs prix.

Donald Trump a fait ces remarques à la fin d'un événement à la Maison Blanche au cours duquel il a annoncé un accord avec neuf fabricants de médicaments pour réduire les prix des produits pharmaceutiques. Les plus grandes compagnies d'assurance maladie des États-Unis comprennent UnitedHealth Group Inc UNH.N , CVS Health's Aetna CVS.N et Cigna CI.N .

Valeurs associées

CVS HEALTH
77,975 USD NYSE +0,23%
THE CIGNA
271,740 USD NYSE -0,81%
UNITEDHEALTH GRO
327,800 USD NYSE -0,06%
