Trump instaure un accès anticipé du gouvernement aux modèles d'IA les plus avancés

Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance des modèles d'intelligence artificielle les plus avancés aux États-Unis. Le texte prévoit la création d'un dispositif d'évaluation des capacités cybernétiques des modèles afin d'identifier ceux considérés comme stratégiques. Les entreprises pourront participer volontairement à ce programme et fournir au gouvernement un accès à leurs technologies jusqu'à trente jours avant leur diffusion publique. L'administration pourra également intervenir dans la sélection de partenaires autorisés à tester ces modèles en avant-première.

Le décret précise qu'il ne crée ni système de licence obligatoire ni autorisation gouvernementale préalable pour développer ou commercialiser des modèles d'IA. Cette initiative intervient alors que plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont Anthropic, OpenAI et xAI, préparent ou envisagent des introductions en Bourse susceptibles de valoriser leurs activités à plusieurs centaines de milliards de dollars. L'administration cherche ainsi à accroître sa visibilité sur les technologies les plus sensibles sans imposer de cadre réglementaire contraignant.

La mesure intervient notamment après les débats suscités par Claude Mythos Preview, un modèle d'Anthropic spécialisé dans l'identification de vulnérabilités informatiques. Le décret demande également au département de la Défense de renforcer la protection de ses systèmes d'information. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre le Pentagone et Anthropic, dont la technologie reste actuellement restreinte dans certains contrats liés à la défense nationale, une décision contestée devant les tribunaux par l'entreprise.