Trump impose des droits de douane de 25 % sur les importations de certaines puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les droits de douane visent à stimuler la production américaine de semi-conducteurs

Les tarifs douaniers excluent les puces destinées aux centres de données américains, aux startups et aux applications grand public

La fiche d'information suggère que des droits de douane plus importants sur les semi-conducteurs pourraient être appliqués à l'avenir

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25 % sur certaines puces d'IA, telles que le processeur d'IA Nvidia NVDA.O H200 et un semi-conducteur similaire d'AMD AMD.O appelé MI325X, en vertu d'un nouveau décret sur la sécurité nationale publié par la Maison Blanche.

La proclamation fait suite à une enquête de neuf mois en vertu de l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 et vise un certain nombre de semi-conducteurs haut de gamme répondant à certains critères de performance et les dispositifs qui les contiennent pour des droits d'importation. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à inciter les fabricants de puces à produire davantage de semi-conducteurs aux États-Unis et à réduire leur dépendance à l'égard de fabricants de puces situés dans des pays tels que Taïwan.

"Les États-Unis ne fabriquent actuellement qu'environ 10 % des puces dont ils ont besoin, ce qui les rend très dépendants des chaînes d'approvisionnement étrangères", indique la proclamation, ajoutant que cette dépendance constitue un "risque important pour l'économie et la sécurité nationale"

La Maison Blanche a précisé dans une fiche d'information que les droits de douane seront étroitement ciblés et ne s'appliqueront pas aux puces et aux dispositifs dérivés importés pour les centres de données américains - un gros consommateur de puces d'intelligence artificielle -, les startups, les applications grand public hors centres de données, les applications industrielles civiles hors centres de données et les applications du secteur public américain.

Le secrétaire au commerce Howard Lutnick dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour appliquer d'autres exemptions, selon la proclamation.

Les actions de Nvidia, AMD et Qualcomm QCOM.O ont légèrement baissé dans les échanges après les heures de bureau.

En décembre, M. Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane sur les importations de semi-conducteurs chinoises en raison de la poursuite "déraisonnable" de la domination de l'industrie des puces par Pékin, mais a reporté l'action jusqu'en juin 2027.

Cette décision faisait suite à une enquête d' un an sur les pratiques commerciales déloyales (Section 301) concernant les exportations chinoises de puces anciennes vers les États-Unis, lancée par l'administration de l'ancien président Joe Biden.

Des questions avaient circulé sur l'univers des produits contenant des puces qui seraient frappés par les droits de douane, sur les taux tarifaires et sur la question de savoir si des pays, des produits ou des entreprises seraient exemptés. L'annonce de mercredi, associée aux nouvelles de décembre, laisse présager une certaine légèreté de la part de l'administration en ce qui concerne les importations de puces, pour l'instant.

L'année dernière, M. Trump a annoncé qu' il autoriserait Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine en échange d'une réduction des ventes de ces puces. Des experts juridiques se sont demandé si un tel arrangement violerait l'interdiction de taxer les exportations prévue par la Constitution américaine.

Cette semaine, l'administration Trump a exigé que les puces destinées à la Chine fassent un détour par les États-Unis depuis Taïwan, où elles sont fabriquées, afin d'être testées par un laboratoire tiers. Lorsque les puces entrent aux États-Unis, elles sont soumises aux droits de douane de 25 % annoncés mercredi.

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Nous nous conformons à toutes les lois et politiques américaines en matière de contrôle des exportations", a déclaré AMD dans un communiqué.

LE BLITZ TARIFAIRE DE TRUMP

M. Trump a déployé une série de droits de douane visant à soutenir l'industrie manufacturière américaine. En septembre, il a annoncé de nouveaux droits de douane considérables sur les importations, notamment des droits de 100 % sur les médicaments de marque et des taxes de 25 % sur les poids lourds, ce qui a relancé l'incertitude commerciale après une période d'accalmie relative.

En avril, l'administration Trump a annoncé des enquêtes sur les importations de produits pharmaceutiques et de semi-conducteurs dans le cadre d'une tentative d'imposition de droits de douane sur ces produits, arguant du fait que la forte dépendance à l'égard de leur production à l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale.

Si des entreprises américaines comme Nvidia, AMD et Intel

INTC.O conçoivent un grand nombre des puces les plus utilisées, la plupart sont fabriquées à l'étranger, notamment par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW . TSMC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire et la Semiconductor Industry Association n'a pas non plus pu être jointe dans l'immédiat.

Selon la fiche d'information, M. Trump pourrait également, dans un avenir proche, imposer des droits de douane plus importants sur les importations de semi-conducteurs et de leurs produits dérivés afin d'encourager la fabrication nationale.

Une annexe au décret précise que les droits de douane de 25 % imposés sur les semi-conducteurs en vertu du décret ne s'ajouteraient pas aux autres droits de douane imposés par l'administration Trump en vertu d'autres décrets au titre de l'article 232. Ils seraient exemptés des droits de douane sur le cuivre, l'aluminium et l'acier, ainsi que sur les pièces détachées pour automobiles et camions.