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Trump gracie un ancien membre du Congrès américain condamné pour fraude boursière
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 04:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

Le président Donald Trump a gracié l'ancien représentant américain Stephen Buyer, un républicain de l'Indiana, qui avait été condamné pour fraude boursière après s'être livré à des délits d'initiés en 2018 en tant que consultant pour T-Mobile US, avant une fusion de 23 milliards de dollars avec Sprint.

La proclamation, publiée jeudi et annoncée par la Maison Blanche vendredi, ne donnait aucune justification spécifique à cette grâce, si ce n'est pour affirmer que les services rendus par Buyer en tant que juge-avocat général de l'armée américaine et membre du Congrès "ont été remarquables et très productifs".

Elle indiquait également que Trump, en accordant à Buyer une "grâce totale, complète et inconditionnelle", agissait sur "l’avis et la recommandation" de 52 membres actuels et anciens du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, dont la liste figure dans la proclamation.

Buyer a siégé à la Chambre des représentants en tant que républicain de l'Indiana entre 1993 et 2011 avant de travailler comme consultant en entreprise. Il a été reconnu coupable en mars 2023 de quatre chefs d'accusation de fraude boursière et a été condamné en septembre de la même année à 22 mois de prison.

Les procureurs ont déclaré lors du procès que Buyer avait acheté des actions Sprint après avoir appris d'un dirigeant de T-Mobile que les deux entreprises de télécommunications étaient en pourparlers de fusion en 2018, et qu'il avait de nouveau effectué des transactions illégales l'année suivante.

Selon les procureurs, Buyer a tiré plus de 100 000 dollars de ses transactions sur Sprint et plus de 200 000 dollars de l'achat d'actions de Navigant Consulting Inc. avant que celle-ci ne soit rachetée par Guidehouse en 2019.

Buyer, qui avait été l'un des procureurs de la Chambre des représentants lors du procès en destitution de l'ancien président Bill Clinton en 1999, a témoigné à la barre lors de son propre procès et a nié avoir négocié sur la base d'informations privilégiées.

Les procureurs ont requis trois ans de prison à l'encontre de Buyer dans leurs conclusions, affirmant qu'il avait abusé de la confiance de ses clients et menti à la barre.

La Cour suprême des États-Unis a refusé en mai de cette année d'examiner l'appel interjeté par Buyer contre sa condamnation.

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