Trump gracie Leiweke, cofondateur d'Oak View

Le président américain Donald Trump a gracié le cofondateur du promoteur de stades Oak View Group, Tim Leiweke, accusé en début d'année d'avoir truqué des appels d'offres pour un stade au Texas, selon un document publié par le ministère de la Justice.

M. Leiweke a précédemment nié tout acte répréhensible. Le décret de clémence de M. Trump est daté du 2 décembre.