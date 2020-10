Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump gèle les négociations sur un plan de soutien à l'économie américaine Reuters • 06/10/2020 à 21:06









WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Donald Trump a gelé mardi, jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, les négociations entre son administration et les élus démocrates du Congrès sur un vaste plan de soutien à l'économie américaine. "J'ai donné pour instruction à mes représentants d'arrêter de négocier jusqu'à ce que l'élection soit passée et, immédiatement après que j'aie gagné, nous adopterons une grande Loi de Soutien qui se concentrera sur les Américains qui travaillent dur et les petites entreprises", a écrit le président américain sur Twitter. (Doina Chiacu et Tim Ahmann version française Bertrand Boucey)

