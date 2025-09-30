 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump fixe des droits de douane de 10% sur le bois d'oeuvre et des produits en bois
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 08:19

Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.

Le dôme du Capitole américain, à Washington, D.C.

Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale contre partenaires et rivaux des Etats-Unis.

Le président américain a signé une proclamation dans laquelle il avance que les importations de bois et de meubles en bois nuisent à la sécurité nationale du pays, ce qui justifie la mise en place de ces mesures au regard de la loi américaine.

Selon le document, relayé par la Maison blanche, ces nouveaux droits de douane vont entrer en vigueur le 14 octobre.

Toutefois, est-il précisé, ces taxes douanières seront relevées à compter du 1er janvier prochain à 30% pour les produits à base de bois et à 50% pour les armoires de cuisine acheminés aux Etats-Unis en provenance de pays qui n'auront pas scellé d'ici-là un accord commercial avec Washington.

En plus des meubles, Donald Trump avait annoncé la semaine dernière son intention de cibler les importations pharmaceutiques et de poids-lourds avec de nouveaux droits de douane dès le 1er octobre.

Principal fournisseur des Etats-Unis en bois d'oeuvre, le Canada devrait être le plus affecté par cette décision, d'autant que les producteurs canadiens font déjà face de longue date à des taxes américaines punitives de 35% résultant d'une querelle de longue date sur le 'dumping' et les aides publiques canadiennes.

Dans sa proclamation, Donald Trump a précisé que les droits de douane sur les produits en bois en provenance de Grande-Bretagne ne dépasseraient pas 10%, et 15% pour l'Union européenne et le Japon, soit des taux conformes aux seuils fixés par des accords commerciaux bilatéraux.

Aucune mention n'a toutefois été faite de l'accord commercial annoncé avec le Vietnam, qui prévoit des taxes douanières américaines de 20% mais à propos duquel les négociations n'ont pas été formellement finalisées.

(David Shepardson et David Lawder, avec Ismail Shakil; version française Jean Terzian)

