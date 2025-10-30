Trump et Xi conviennent de suspendre les taxes portuaires qui perturbaient le commerce

Les États-Unis et la Chine décident d'une pause d'un an sur les droits portuaires pour les navires de l'autre partie

Les droits portuaires imposés par Donald Trump visaient à relancer la construction navale et la logistique maritime aux États-Unis

Les nouveaux droits ont provoqué une ruée sur les navires non liés à la Chine, entraînant une hausse des taux de fret

Scott Bessent affirme que la menace d'une action des ports américains a réduit la demande de navires chinois

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 10 et 11) par Lisa Baertlein et David Lawder

Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord jeudi pour suspendre les droits portuaires réciproques, devenus un irritant majeur dans la guerre commerciale plus large entre les deux plus grandes économies mondiales et ayant fait grimper les coûts du fret maritime.

Cette mesure offre un sursis de 12 mois concernant des frais estimés à 3,2 milliards de dollars par an pour les grands navires construits en Chine naviguant vers les ports américains et fait partie des accords commerciaux conclus en Corée du Sud par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Au début de l'année, l'administration Trump a annoncé son intention de prélever des taxes sur les navires liés à la Chine afin de desserrer l'emprise de la Chine sur l'industrie maritime mondiale et de soutenir la construction navale américaine. Les sanctions au titre de l'article 301 font suite à une enquête américaine qui a conclu que la domination de la Chine sur les secteurs maritime, logistique et de la construction navale était due à des pratiques déloyales.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré jeudi sur Fox Business Network que l'action au titre de l'article 301 avait été suspendue.

Le Bureau du Représentant américain au Commerce n'a pas immédiatement commenté si la pause couvrait d'autres sanctions américaines, y compris celles concernant les transporteurs automobiles non américains construits en dehors de la Chine. Les sanctions au titre de l'article 301 comprenaient également des droits de douane de 100 % sur les grues portuaires fabriquées en Chine.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué que la suspension s'appliquait aux sanctions au titre de l'article 301 "concernant les secteurs maritime, logistique et de la construction navale chinois". Il a ajouté que la Chine suspendrait également ses propres contre-mesures et taxes sur les navires liés aux États-Unis.

Ces frais auraient coûté des millions de dollars aux opérateurs de navires, dont la société chinoise COSCO

601919.SS et la société américaine Matson MATX.N , et perturbé les horaires des navires, entraînant une hausse des frais d'expédition qui finiront par se répercuter sur les consommateurs, ont averti les experts maritimes.

Le fournisseur de transport maritime High-Trend International Group HTCO.O , basé à Singapour, a déclaré dans un communiqué que la suspension offrait des avantages matériels immédiats à l'entreprise.

"La suspension supprime un surcoût et une incertitude politique de longue date qui avaient affecté la logistique maritime et les initiatives de neutralité carbone de HTCO", a déclaré High-Trend. "Cette évolution devrait permettre de réduire considérablement les coûts d'expédition transfrontalière, d'améliorer la stabilité des flux de trésorerie et de renforcer la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de HTCO."

Si les dirigeants du secteur maritime se sont félicités de la suspension des sanctions, ils ont exprimé leur frustration face à l'incertitude persistante.

"J'espère sincèrement que cet accord aura une certaine permanence, ce qui fait cruellement défaut jusqu'à présent, et qu'il permettra au secteur du transport maritime de se consacrer à son objectif principal: faciliter le commerce mondial", a déclaré sur LinkedIn Simon Heaney, directeur principal de la recherche sur les conteneurs au sein de la société de conseil en recherche maritime Drewry.

COMMANDES RÉDUITES

Scott Bessent a déclaré que la seule menace des droits de douane de l'article 301 suffisait à réduire la demande de navires construits en Chine.

"Les constructeurs de navires chinois ont constaté une diminution substantielle de leurs carnets de commandes", a déclaré Scott Bessent.

Les commandes de navires chinois ont chuté par rapport à l'année dernière, dans le cadre d'un déclin général cette année. Cependant, les données montrent que la Chine continue de dominer les commandes de navires .

Les chantiers navals chinois ont obtenu 53 % de toutes les commandes mondiales de navires en termes de tonnage au cours des huit premiers mois de 2025, selon une analyse du Center for Strategic and International Studies (CSIS) des données de S&P Global.