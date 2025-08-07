Trump et Poutine vont se rencontrer la semaine prochaine-Kremlin

(Actualisé avec détails)

Un accord a été conclu pour que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump se rencontrent la semaine prochaine, a déclaré jeudi le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, ouvrant la voie à un premier sommet entre dirigeants des deux pays depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine en 2022.

"A la suggestion de la partie américaine, un accord a été essentiellement trouvé pour organiser une réunion bilatérale au plus haut niveau dans les prochains jours, c'est-à-dire est une réunion entre le président Vladimir Poutine et Donald Trump", a indiqué Iouri Ouchakov.

"Nous débutons maintenant les préparations concrètes ensemble avec nos collègues américains", a-t-il ajouté lors d'une prise de parole télévisée.

Iouri Ouchakov n'a pas précisé le lieu de la rencontre, mais des sources ont indiqué que les Emirats arabes unis pourraient être une possibilité. Vladimir Poutine doit rencontrer jeudi le président émirati.

La Bourse russe a pris 4,5% après l'annonce de la rencontre entre les deux présidents, qui serait la première entrevue entre un dirigeant américain et un président russe depuis 2021 et le sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden, le prédécesseur de Donald Trump, à Genève.

Donald Trump, qui s'est dit disposé mercredi à rencontrer son homologue russe, a exprimé une frustration croissante à l'égard du chef du Kremlin en l'absence de progrès vers un accord de paix et menace d'imposer dès vendredi de lourds droits de douane aux pays qui achètent de l'énergie russe, à commencer par l'Inde.

Moscou n'a pas donné suite à la proposition d'un sommet tripartite entre Volodimir Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump évoquée par l'émissaire américain Steve Witkoff lors de son entretien mercredi avec le président russe, a précisé le conseiller du Kremlin.

"Nous avons proposé avant tout de nous concentrer sur la préparation de la réunion bilatérale avec Trump et nous pensons que le but principal de cette réunion est d'être réussie et productive", a-t-il déclaré.

