Trump et les droits de douane : "la négociation sera privilégiée avec la Chine" selon CPRAM

(AOF) - Sur le sujet de la politique commerciale, Donald Trump jouit de marges de manœuvre importantes puisqu'il a la légitimité pour relever les droits de douane à l'encontre de pays en particulier pour des motifs de 'sécurité nationale' ou 'd'anti-dumping'. Cela dit, les projets de Trump ont changé plusieurs fois.", explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez la CPRAM.

Durant sa campagne électorale, Trump avait évoqué une hausse des droits de douane de 60 points sur les produits chinois et de 10 points sur ceux des autres pays. Après sa victoire, à la fin novembre, il avait déjà révisé ses plans puisqu'il parlait d'une hausse de 25 points sur le Canada et le Mexique et 10 points sur la Chine "on day one".

"D'autres hypothèses ont circulé dans la presse dans les semaines qui ont précédé son investiture et "on day one", Trump n'a finalement pas pris de décision sur les droits de douane, même s'il a déclaré qu'il pensait que les droits de douane remonteraient de 25 points le 1er février pour le Canada et pour le Mexique. Pour lui, c'est un moyen de pression sur ses voisins pour remédier au sujet migratoire autant que pour renégocier l'accord de libre-échange nord-américain USCMA (ex-NAFTA)", souligne Bastien Drut.

Plusieurs éléments laissent penser que la négociation sera privilégiée avec la Chine : d'un projet initial de hausse de 60 points sur les importations de produits chinois, Trump est passé à une hausse de 10 points (déclarations de fin novembre). On pourra souligner la présence du vice-président chinois le jour de son investiture alors que de nombreux autres chefs d'Etat n'étaient pas invités.

Des articles de presse ont mentionné le "Phase One deal" que Trump avait négocié avec la Chine en 2019/2020 et qui prévoyait que la Chine importe bien plus de produits agricoles et de gaz américains. Ces axes pourraient de nouveau être privilégiés lors de nouvelles négociations.