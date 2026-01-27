Trump et le gouverneur du Minnesota s'entretiennent après une fusillade mortelle, dans un possible dégel

Trump envoie un tsar des frontières pour prendre les choses en main dans le Minnesota

Trump, le gouverneur et le maire adoptent un nouveau ton conciliant

Le "commandant général" de la patrouille frontalière rétrogradé, selon certaines sources

Le président Donald Trump et le gouverneur du Minnesota Tim Walz ont adopté un ton conciliant après un appel téléphonique privé lundi, signe que les deux parties veulent désamorcer une crise concernant la campagne d'expulsion ordonnée par Trump qui a fait deux morts parmi les citoyens américains à Minneapolis.

M. Trump et le maire de Minneapolis, Jacob Frey, se sont également entretenus par téléphone lundi, et les remarques qu'ils ont faites par la suite étaient également optimistes, ce qui change des semaines d'échanges publics au vitriol.

Un autre signe de dégel a été la confirmation par un haut responsable de l'administration Trump que Gregory Bovino, un haut responsable de la patrouille frontalière américaine qui a fait l'objet de critiques de la part des démocrates et des défenseurs des libertés civiles, quittera le Minnesota avec certains des agents déployés avec lui.

Le fonctionnaire, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le tsar des frontières désigné par M. Trump, Tom Homan, remplacerait M. Bovino dans l'État du Midwest, à la tête de ce que l'administration Trump a appelé l'opération "Metro Surge".

M. Trump a lui-même déclaré plus tôt que M. Homan serait envoyé dans le Minnesota, ajoutant que M. Homan n'avait "pas été impliqué" dans la répression, mais qu'il "connaissait et appréciait beaucoup de gens là-bas".

CHANGEMENT DE COMMANDEMENT

Plus tard dans la journée de lundi, une autre personne au fait de l'affaire a déclaré que M. Bovino avait été déchu de son titre spécialement créé de "commandant général" de la patrouille frontalière et qu'il reprendrait son ancien poste d'agent de patrouille en chef dans le secteur californien d'El Centro, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La source a indiqué que M. Bovino prendrait bientôt sa retraite. Une autre source a confirmé que M. Bovino retournerait dans le secteur d'El Centro, mais n'a pas donné d'autres détails.

La nouvelle de la rétrogradation de M. Bovino a été rapportée pour la première fois par The Atlantic lundi, citant un fonctionnaire du ministère de la sécurité intérieure, qui supervise la patrouille frontalière et les services de l'immigration et des douanes, ainsi que deux autres personnes ayant connaissance du changement. The Atlantic a également indiqué que M. Bovino devrait bientôt prendre sa retraite.

Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la sécurité intérieure, a toutefois contesté ces informations en publiant sur X: "Le chef Gregory Bovino n'a PAS été relevé de ses fonctions."

FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA CAMPAGNE D'EXPULSION

Bovino est devenu un visage public de premier plan et un défenseur franc des mesures de répression de Trump en matière d'expulsion, souvent vu à la tête de groupes d'agents fédéraux lourdement armés parcourant les rues de la ville.

La nouvelle de son renvoi et les appels téléphoniques de Trump avec Walz et Frey sont intervenus deux jours après qu'une infirmière en soins intensifs de 37 ans, Alex Pretti, a été abattue par des agents fédéraux à Minneapolis au cours d'une confrontation entre des agents de l'immigration et des manifestants pendant le week-end.

Le meurtre a fait monter la tension dans le Minnesota et a déclenché une réaction publique majeure après que des images vidéo sont devenues virales sur Internet, semblant contredire le récit de l'administration Trump selon lequel Pretti a précipité la fusillade.

M. Bovino s'est empressé de qualifier M. Pretti d'agresseur lors de la rencontre mortelle, déclarant: "Cela ressemble à une situation où un individu voulait faire le maximum de dégâts et massacrer les forces de l'ordre."

M. Trump et les responsables du DHS avaient de la même manière désigné une autre militante locale anti-ICE, Renee Good, 37 ans, mère de trois enfants, comme responsable de sa propre mort après qu'un agent fédéral l'a abattue dans sa voiture le 7 janvier.

Comme Pretti, Good était citoyenne américaine et les images vidéo de son assassinat démentent les affirmations selon lesquelles elle aurait tenté d'utiliser sa voiture comme une arme.

Dans les deux cas, le ministère américain de la justice n'a pas encore ouvert d'enquête sur les agents et les circonstances de l'affaire, comme c'est la pratique courante pour toutes les fusillades de ce type.

Dans le même temps, les autorités du Minnesota ont accusé le gouvernement fédéral d'essayer de contrecarrer les enquêteurs de l'État, déclenchant une bataille judiciaire sur la collecte et la préservation des preuves.

DIPLOMATIE TÉLÉPHONIQUE

Lundi, les deux parties semblaient chercher des moyens de désamorcer la situation.

Après son appel téléphonique avec M. Walz, M. Trump a déclaré qu'il était "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate, quelques semaines après avoir ordonné à quelque 3 000 agents d'immigration américains de se rendre dans la région de Minneapolis-Saint-Paul, malgré l'opposition véhémente des dirigeants locaux et de l'État.

Le bureau de M. Walz a déclaré que M. Trump et lui avaient eu un "appel productif" au cours duquel le président a déclaré qu'il envisagerait de réduire le nombre d'agents de l'immigration dans l'État. Il a ajouté que M. Trump avait également accepté d'ordonner au DHS de veiller à ce que l'État puisse mener sa propre enquête sur la fusillade de Pretti.

M. Trump et M. Frey ont de même fait état de progrès pour sortir de l'impasse. Sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, le président a déclaré que "beaucoup de progrès" avaient été réalisés à la suite de la conversation téléphonique avec le maire.

M. Frey a déclaré sur X que M. Trump avait "convenu que la situation actuelle ne pouvait plus durer", ajoutant qu'il était entendu que certains agents fédéraux "commenceraient à quitter" les villes jumelles mardi.

Un sondage Reuters/Ipsos a montré que le soutien de l'opinion publique aux tactiques de Trump en matière d'application des lois sur l'immigration semblait diminuer à la suite de la fusillade de Pretti.

UN RÉPUBLICAIN CLÉ DU MINNESOTA ROMPT AVEC TRUMP

Autre signe de l'affaiblissement du soutien à la campagne d'expulsion de Trump, Chris Madel, l'un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, a renoncé à sa candidature lundi, déclarant que la répression était allée trop loin et que la course était devenue ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux sur les citoyens de notre État, ni me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré dans un communiqué vidéo.

Les responsables du ministère de la sécurité intérieure ont décrit l'incident comme une attaque de M. Pretti, affirmant que les agents avaient tiré en état de légitime défense après qu'il se soit approché d'eux avec une arme de poing.

Mais la vidéo de la scène, vérifiée par Reuters, contredit cette version. On y voit M. Pretti tenir un téléphone, et non une arme, alors que les agents le plaquent au sol.

On y voit également les agents retirer une arme à feu de sa ceinture après l'avoir maîtrisé, quelques instants avant de lui tirer dessus mortellement. Pretti possédait un permis de port d'arme.