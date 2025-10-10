 Aller au contenu principal
Trump et AstraZeneca annoncent un accord sur les prix des médicaments aux États-Unis à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec l'annonce d'un accord) par Steve Holland et Michael Erman

Le président Donald Trump a dévoilé vendredi un accord avec le fabricant de médicaments britannique AstraZeneca AZN.L en vertu duquel l'entreprise vendra certains médicaments à un prix réduit au plan de santé Medicaid du gouvernement, similaire à un pacte sur les prix des médicaments conclu la semaine dernière avec Pfizer

PFE.N .

Ces accords suggèrent un cadre que la Maison Blanche utilisera pour tenter d'atteindre son objectif de réduction des prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis. En juillet, le président a envoyé des lettres à 17 grands fabricants de médicaments pour leur demander de réduire leurs prix. Pfizer et Astra sont les deux premières entreprises à avoir conclu un accord avec l'administration.

AstraZeneca proposera également certains de ses médicaments à un prix inférieur à leur prix de vente sur le site web TrumpRx prévu pour l'année prochaine, a déclaré Pascal Soriot, directeur général, lors d'un événement organisé dans le bureau ovale.

Les patients américains sont actuellement ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Donald Trump fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs, sous peine d'être soumis à des droits de douane élevés .

Le mois dernier, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 %, accentuant ainsi la pression sur l'industrie pharmaceutique pour qu'elle accepte de réduire ses prix et de transférer la fabrication aux États-Unis, après l'échec des négociations au début de l'année, ont déclaré des lobbyistes et des cadres à Reuters à la suite de l'accord conclu avec Pfizer.

