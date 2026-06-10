Trump estime que les entreprises spécialisées dans l'IA accepteront de "rendre" quelque chose à la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur OpenAI au paragraphe 6, et sur les responsables américains au paragraphe 7) par Bo Erickson, Trevor Hunnicutt et Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les principales entreprises d'intelligence artificielle acceptent de « rendre » quelque chose au public, une référence apparente à une éventuelle participation du gouvernement dans ces entreprises.

"Je vais rencontrer très prochainement les 12 ou 15 principaux dirigeants, et nous discutons de la possibilité de rendre quelque chose au public; si nous le faisons, le public deviendra très riche", a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. "Je pense qu’ils le feront, et je pense que cela leur vaudra une grande popularité." Les Américains s’inquiètent de plus en plus de l’impact négatif de l’IA sur leur vie. La moitié des Américains craignent que l’essor de l’IA ne les prive, eux ou un membre de leur foyer, de leur emploi, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé lundi.

Les entreprises spécialisées dans l’IA Anthropic, OpenAI, Google et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de Trump n'a pas immédiatement répondu à une demande d'informations supplémentaires concernant la rencontre du président avec des dirigeants du secteur de l'IA.

OpenAI vise une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, avait précédemment rapporté Reuters. Un accord visant à céder des participations au gouvernement américain pourrait avoir un impact considérable sur les finances publiques.En avril, OpenAI a publiquement proposé de créer un "fonds de richesse publique" destiné à investir dans des entreprises d’IA, selon un communiqué de la société. Les recettes du fonds seraient "distribuées directement aux citoyens", selon la société. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, un détracteur de Trump qui s'est présenté aux primaires démocrates en 2016 et 2020, a exprimé son soutien à cette idée. Trump a déclaré la semaine dernière que son équipe allait se pencher sur la question.