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Trump estime que les entreprises spécialisées dans l'IA accepteront de « redonner » à la société
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les grandes entreprises du secteur de l'intelligence artificielle acceptent de « rendre » quelque chose au public, une allusion apparente à une éventuelle prise de participation de l'État dans ces sociétés.

« Je vais rencontrer très prochainement les 12 ou 15 principaux dirigeants, et nous discutons de la possibilité de redonner quelque chose au public; si nous le faisons, le public deviendra très riche », a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. « Je pense qu’ils le feront, et je pense que cela leur vaudra une grande popularité. »

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