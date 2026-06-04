Trump estime que Fannie Mae et Freddie Mac valent probablement 1 000 milliards de dollars

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les agences de crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac valaient probablement un total de 1 000 milliards de dollars.