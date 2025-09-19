"État efficace" : Sébastien Lecornu annonce la suppression de plusieurs délégations interministérielles

L'objectif est de "regrouper, fusionner et si besoin est, supprimer des structures qui font double emploi".

Sébastien Lecornu à Mâcon, le 13 septembre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Sébastien Lecornu a annoncé vendredi 19 septembre le lancement d'une mission baptisée "État efficace", dont les premiers travaux vont consister à supprimer plusieurs structures et délégations interministérielles "pour une meilleure organisation du service public".

"La Mission a débuté son travail par l'examen des délégations interministérielles existantes, avec une consigne simple : la suppression est désormais le principe, le maintien l'exception ", a expliqué le Premier ministre sur X.

"Sur sa proposition, j'ai décidé d'acter dans un premier temps la suppression de trois délégations interministérielles, d'une délégation ministérielle, d'une délégation générale, d'un coordonateur national et d'un poste de délégué interministériel", a-t-il précisé.

Cette mission, directement rattachée à Matignon, sera pilotée par deux hauts fonctionnaires, Pierre-Mathieu Duhamel et Denis Morin, des anciens directeurs du budget sous des gouvernements de droite et de gauche. "Il faut se réorganiser pour être plus efficace", fait valoir le Premier ministre, qui veut "regrouper, fusionner et si besoin est, supprimer des structures qui font double emploi".

Le SNU enterré ?

Parmi ces organismes, celle en charge du service national universel (SNU), dans un contexte de "mise en extinction du SNU et de création prochaine du service militaire volontaire", a précisé Matignon dans un communiqué. Mais "il ne s'agit pas de supprimer le SNU" immédiatement , qui sera toujours géré par les administrations qui en étaient chargées comme aux Armées ou à l'Éducation nationale, a-t-on tempéré dans l'entourage du Premier ministre, qui est aussi ministre démissionnaire des Armées. "La suppression d'un organisme n'est pas la suppression d'une politique publique", ajoute-t-on de même source, affirmant qu'il y aurait "une réorganisation du portage du SNU".

Le président Emmanuel Macron avait promis en mars "une grande refonte" du SNU et dit en juillet qu'il voulait "donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir, selon d'autres modalités, au sein de nos armées", promettant des annonces "à l'automne". Un service militaire volontaire était alors envisagé, sans être acté.

Sébastien Lecornu, à la recherche d'économies en vue de l'élaboration du budget, entend en outre supprimer la délégation interministérielle "en charge du suivi des conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique" , celle "aux restructurations d'entreprises" dont les missions vont être renvoyées à la direction générale des entreprises du ministère de l’Economie, ainsi que la délégation ministérielle "à la forêt et au bois".

Côté sports, c'est la fin pour la délégation "en charge des grands évènements sportifs" , qui intègrera la direction des sports du ministère des Sports, le poste de "coordonnateur national des mobilités" pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et la délégation ministérielle aux JO-2024 du ministère de l'Économie.

Il veut aussi éliminer le poste de délégué interministériel "à l'accompagnement des territoires en transition énergétique" au 1er octobre 2025.

Les textes réglementaires seront publiés dans les prochains jours, a précisé Matignon.